Архангельский губернатор не намерен отменять слияние с НАО

Временно исполняющий обязанности главы Архангельской области Александр Цыбульский не намерен отказывается от планов по слиянию с регионом Ненецкого автономного округа. Он заявил на пресс-конференции, что такой процесс обоюдовыгоден с экономической и социальной точек зрения, передает РИА Новости.

13 мая главы Архангельской области и НАО Александр Цыбульский и Юрий Бездудный подписали меморандум о намерении, который предполагает создание нового субъекта федерации путем объединения двух регионов. Преполагалось проведение референдума по этому вопросу, однако в рабочих группах в коне мая заявили, что плебисцит в этом году не состоится. Тогда же было объявлено о разработке программы совместного развития двух регионов.

На прошлой неделе временно исполняющий обязанности главы Ненецкого автономного округа Юрий Бездудный подтвердил, что НАО отказался от идеи объединения. Ранее по итогам заседания с участием секретаря генерального совета партии «Единая Россия» Андрея Турчака было объявлено, что Архангельская область и НАО будут развиваться в рамках макрорегиона, однако без административного слияния.

Однако по словам Цыбульского, его коллега в НАО не имеет прав на закрытие данного вопроса, это могут решить только жители регионов. При этом, как утверждает архангельский губернатор, власти НАО не предоставили возможность провести эту дискуссию на своей территории. Он считает, что жителей округа ввела в заблуждение некая «группа людей», которые пугали тем, что в результате объединения население потеряет меры поддержки и социальный статус.

Глава Архангельской области также высказал предположение, что именно неприятие идеи объединения в Ненецком округе стало причиной протестного голосования по поправкам в Конституцию. НАО оказался единственным регионом, где не одобрили изменения.

