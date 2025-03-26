Презентация флагманского просветительского проекта «Мы победили!», приуроченного к 80-летию разгрома фашизма в Великой Отечественной войне, состоялась 26 марта 2025 года в издательском доме «Аргументы и факты».

Спецпроект размещен на портале издания в онлайн-формате и состоит из более чем 150 эксклюзивных публикаций авторов газеты о ключевых сражениях, прославленных маршалах и солдатах-победителях, об успехах военной промышленности и подвигах тружеников тыла, а также об огромной работе спецслужб.

Также в проект включены ряд эксклюзивных фото- и видеорепортажей из бывших концентрационных лагерей международного обозревателя «АиФ» Георгия Зотова.

По словам Зотова, сегодня Заксенхаузен напоминает скорее городской парк для прогулок, нежели лагерь смерти, в Освенцим проносят еду и приводят шумящих и смеющихся маленьких детей, а по признанию местных жителей, концлагерь давно превратился в место, которое их кормит.

«Я не знаю, что произошло сейчас и почему жуткое кладбище преступлений нацизма у одних вызывает дурацкие смешки, а у других — мысль, что они приехали в парк развлечений», — недоумевает он.

Каждый рассказ о войне, представленный в проекте, глубоко личный и отличается эмоциональностью и правдивостью, ведь Великая Отечественная война коснулась каждой советской семьи. Война представлена глазами столкнувшихся с ужасами военного времени детей и мирных людей, переживших эвакуацию или оккупацию.

По словам главного редактора издания Михаила Чканикова, сегодня преступления фашистов продолжают их духовные наследники в Европе. «Европейские чиновники умалчивают о том, что заключённых этих фабрик смерти освободил советский солдат», — подчеркнул он.

Спецпроект «Мы победили!» будет дополняться новыми материалами. В его разделе «Отмечаем всей страной» появятся репортажи, фото- и видеоматериалы о приуроченных к празднику событиях в разных регионах страны.

