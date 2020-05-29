Арестовано имущество пойманного на взятке и. о. замглавы Хакасии
Имущество исполняющего обязанности заместителя главы Хакасии Сергея Новикова арестовано в рамках уголовного дела о получении взятки чиновником. Об этом сообщает пресс-служба республиканского следственного управления Следственного комитета РФ.
Арест наложен для обеспечения исполнения приговора по линии гражданского иска в части любых имущественных взысканий. Среди арестованных объектов — недвижимое имущество, в том числе жильё, два земельных участка, автомобиль Toyota Camry и денежные средства, передает RT. Совокупная стоимость оценивается более чем в 27 миллионов рублей.
Сергей Новиков был задержан с поличным 17 апреля в момент передачи ему взятки за «крышевание». По данным следствия, он вымогал 12 миллионов рублей у подрядной организации, которая возводила жилой корпус Туимского психоневрологического интерната, в обмен на общее покровительство в деятельности компании.
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