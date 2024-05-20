Арестованный вице-премьер Алтайского края Кибардин отправлен в отставку

Заместитель председателя правительства Алтайского края Иван Кибардин уволен со своей должности после задержания силовиками и ареста по уголовному делу о мошенничестве в особо крупном размере. Об этом проинформировал общественность через соцсети губернатор региона Виктор Томенко.

Как пояснил глава края, решение принято на основании данных, предоставленных органами безопасности РФ. Исполнять обязанности алтайского вице-премьера пока будет Дмитрий Малыхин. До этого он возглавлял инспекцию финансово-экономического контроля и контроля в сфере закупок.

Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», Лефортовский районный суд Москвы на прошлой неделе отправил Ивана Кибардина в следственный изолятор по ходатайству следствия. Чиновник вменяют покушение на мошенничество в особо крупном размере. По данным СМИЮ, он был задержан с поличным при получении 18 миллионов рублей от неизвестного.

