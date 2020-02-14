Арестована женщина, оставившая младенца у метро в Москве

Дорогомиловский районный суд Москвы принял решение о заключении под стражу женщины, которая оставила младенца у метро. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу судебной инстанции, срок ареста определён до 12 апреля.

Младенца обнаружили 12 февраля в подземном переходе рядом со станцией «Парк Победы». Мать, которая его оставила, попала на камеры видеонаблюдения и её вскоре задержали. Это оказалась 29-летняя приезжая Мафтунахон Каримова. Она призналась, решилась на такой шаг из-за невозможности его прокормить.

По заявлению Каримовой, у нее не было молока и средств к существованию. Женщина рассказала, что приехала в Москву на заработки, но вскоре забеременела от молодого человека. Чтобы добыть денег, она сначала побиралась, а последние два дня занималась проституцией. Мать хотела отдать ребенка в роддом или детский дом, однако там его не приняли.

В отношении арестованной возбуждено уголовное дело по статье «Оставление в опасности».

