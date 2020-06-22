Обвиненный в шпионаже на Киев подполковник МВД из Курска арестован

Руководитель районного отдела министерства внутренних дел по Курской области арестован до 18 августа по подозрению в государственной измене. Такое постановление по просьбе следствия вынес Лефортовский районный суд российской столицы, передает ТАСС.

Ранее стало известно о задержании сотрудниками Федеральной службы безопасности подполковника полиции Дмитрия Борзенкова. Сразу после этого руководство управления МВД Курской области инициировало проверку в отделе полиции по Золотухинскому району, где тот работал. Самого высокопоставленного сотрудника полиции отстранили от службы. Предполагается, что его вскоре уволят по отрицательным основаниям.

По данным российской контрразведки, Борзенкова склонили к тайному сотрудничеству одним из подразделений Службы безопасности Украины, отмечает «Свободная пресса». В ФСБ утверждают, что по заданию спецслужбы незалежной подполковник полиции собирал и передавал сведения, которые составляют государственную тайну.

