Арестован первый напавший на силовика на московском митинге 23 января

Столичный Пресненский суд отправил под арест обвиняемого в применении насилия в отношении сотрудника правоохранительных органов в ходе несанкционированной акции 23 января. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

Отмечается, что обвиняемый Есенов Евгений Анатольевич заключен под стражу до 24 марта.

После несанкционированного митинга 23 января в Москве возбудили четыре уголовных дела о насилии в отношении представителей власти, дело о перекрытии движения, а также дело о хулиганстве и повреждении машины ФСБ.

Между тем, по данным Общественной наблюдательной комиссии (ОНК), оба спецприемника для административно-арестованных лиц в Москве полностью заполнены участниками несогласованной акции. Граждане отбывают наказание за участие в несанкционированном митинге и неподчинение сотрудникам полиции, сообщает «Свободная пресса».

