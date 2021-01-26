Арестован первый напавший на силовика на московском митинге 23 января
Столичный Пресненский суд отправил под арест обвиняемого в применении насилия в отношении сотрудника правоохранительных органов в ходе несанкционированной акции 23 января. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.
Отмечается, что обвиняемый Есенов Евгений Анатольевич заключен под стражу до 24 марта.
После несанкционированного митинга 23 января в Москве возбудили четыре уголовных дела о насилии в отношении представителей власти, дело о перекрытии движения, а также дело о хулиганстве и повреждении машины ФСБ.
Между тем, по данным Общественной наблюдательной комиссии (ОНК), оба спецприемника для административно-арестованных лиц в Москве полностью заполнены участниками несогласованной акции. Граждане отбывают наказание за участие в несанкционированном митинге и неподчинение сотрудникам полиции, сообщает «Свободная пресса».
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