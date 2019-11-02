Арестован охранник, впустивший убийцу в детсад в Нарьян-Маре
Под стражу заключен охранник детского сада в Нарьян-Маре после убийства ребенка, произошедшего в учреждении. Суд вынес такое решение в отношении сотрудника, который допустил в детсад незнакомого мужчину, совершившего преступление, сообщили в региональном управление Следственного комитета.
Арест охранника продлится два месяца, отмечает РИА Новости.
Напомним, охранник детского сада в Нарьян-Маре 31 октября, по версии следствия, после звонка в дверь сразу открыл убийце шестилетнего мальчика, приняв мужчину за родителя одного из детей. И даже не вышел из своей комнаты.
В отношении охранника возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья, повлекших по неосторожности причинение смерти человека.
Ранее российские музыканты в эфире НСН высказали свое отношение к происшествию.
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