Арестован монтёр пути после смертельного ДТП на переезде в Ярославской области

Монтёр пути Валерий Гришин отправлен в следственный изолятор до 1 июня в рамках уголовного дела о смертельной аварии с автобусом на железнодорожном переезде в Ярославской области. Решение об аресте по ходатайству следствия вынес суд в региональном центре.

Пассажирский поезд протаранил рейсовый автобус 1 апреля на переезде между станциями Берендеево и Шушково. В результате ДТП погибли семь человек, пострадал машинист железнодорожного состава «Архангельск – Москва».

По данным следствия, монтёр пути, исполнявший обязанности дежурного по переезду, находился в состоянии алкогольного опьянения. Он отключил автоматические устройство заграждения переезда и пропустил автобус, несмотря на приближение поезда.

Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», задержанный подозреваемый полностью признал свою вину. Он написал явку с повинной.

