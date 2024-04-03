Арестован монтёр пути после смертельного ДТП на переезде в Ярославской области
Монтёр пути Валерий Гришин отправлен в следственный изолятор до 1 июня в рамках уголовного дела о смертельной аварии с автобусом на железнодорожном переезде в Ярославской области. Решение об аресте по ходатайству следствия вынес суд в региональном центре.
Пассажирский поезд протаранил рейсовый автобус 1 апреля на переезде между станциями Берендеево и Шушково. В результате ДТП погибли семь человек, пострадал машинист железнодорожного состава «Архангельск – Москва».
По данным следствия, монтёр пути, исполнявший обязанности дежурного по переезду, находился в состоянии алкогольного опьянения. Он отключил автоматические устройство заграждения переезда и пропустил автобус, несмотря на приближение поезда.
Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», задержанный подозреваемый полностью признал свою вину. Он написал явку с повинной.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru