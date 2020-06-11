Арестован директор ТЭЦ в Норильске после разлива топлива

Принято решение об аресте до 21 июля директора ТЭЦ-3 в Норильске Павла Смирнова по уголовному делу об утечке дизельного топлива. Об этом сообщили в Красноярском краевом суде, передает РЕН ТВ.

Ранее Следственный комитет проинформировал о задержании помимо Смирнова, главного инженера электростанции Алексея Степанова и его заместителя Юрия Кузнецова. Им вменили необеспечение безопасности при эксплуатации промышленного объекта 2 категории негативного воздействия на окружающую среду.

Как отмечает Ura.ru, в ближайшее время им предъявят официальное обвинение. Утечка около 21 тысячи кубометров дизтоплива на предприятии «Норникеля» произошла в Норильске 29 мая. Часть нефтепродуктов попала в речки Далдыкан и Амбарная.

Сегодня было объявлено, что уголовное дело о халатности после разлива топлива на ТЭЦ-3 возбуждено также в отношении главы Норильска Рината Ахметчина. По версии следствия, он был в курсе о количестве разлитого из резервуара топлива, однако не принял должных мер по реагированию на ЧС и по ликвидации ее последствий.

О происшествии стало известно лишь через несколько дней из социальных сетей, хотя администрация предприятия проинформировала МЧС о ЧП через несколько часов после случившегося.

