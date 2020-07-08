Арест Сафронова обжалован, новый препарат от COVID, «Норникель» не признает размер ущерба

Обжалован арест советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова,

бывшего корреспондента газет «Коммерсант» и «Ведомости», подозреваемого в государственной измене. При этом, представители защиты отказались давать подписку о неразглашении материалов следствия. Что касается подписки о неразглашении государственной тайны, такое обязательство адвокаты дали, однако, по их словам, «разглашать просто нечего». Что касается требований гласного суда по делу Сафронова, с которыми выступили многие СМИ, то пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на это заявил:

«Для определенной категории обвинений существует определенный режим рассмотрения этого дела в суде, связанный с секретностью. Ориентироваться на мнение отдельных журналистов и менять действующий закон было бы неверно», - сказал Песков.





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