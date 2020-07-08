Арест Сафронова обжалован, новый препарат от COVID, «Норникель» не признает размер ущерба
НСН о наиболее заметных событиях минувшего дня.
Обжалован арест советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова,
бывшего корреспондента газет «Коммерсант» и «Ведомости», подозреваемого в государственной измене. При этом, представители защиты отказались давать подписку о неразглашении материалов следствия. Что касается подписки о неразглашении государственной тайны, такое обязательство адвокаты дали, однако, по их словам, «разглашать просто нечего». Что касается требований гласного суда по делу Сафронова, с которыми выступили многие СМИ, то пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на это заявил:
«Для определенной категории обвинений существует определенный режим рассмотрения этого дела в суде, связанный с секретностью. Ориентироваться на мнение отдельных журналистов и менять действующий закон было бы неверно», - сказал Песков.
Третий по счету препарат для лечения коронавируса одобрил Минздрав России.
Лекарство под названием «Коронавир» должно поступить в оборот с января следующего года. Действующее вещество в нем то же, что и у других препаратов, одобренных министерством здравоохранения – «Авифавира» и «Арепливира». Общее количество зараженных коронавирусом в России превысило 700 тысяч. Вместе с тем, показатель суточного прироста подтвержденных случаев заболевания уже почти две недели не превышает 7 000, - сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением COVID-19. Наименьшие суточные темпы прироста зафиксированы в Севастополе – там этот показатель вообще нулевой, а также в Москве и Московской области – по 0,3%. В том же Подмосковье число новых заболевших - минимальное с 11 апреля, 152 человека. На этом фоне областные власти решили снять ряд сохраняющихся по сей день ограничений. В частности, с 15 июля откроются детские лагеря, аттракционы и пляжи.
Компания «Норникель» отказалась признать размер ущерба природе из-за разлива топлива в Норильске.
Росприроднадзор оценил его в астрономическую сумму, превышающую 148 миллиардов рублей. В своем заявлении компания утверждает, что в расчетах применен максимальный коэффициент длительности негативного воздействия загрязняющих веществ на водный объект, который используется, когда меры по ликвидации загрязнения отсутствуют или не принимаются длительное время. При этом компания приняла незамедлительные меры по ликвидации последствий аварии в Норильске, а, стало быть, максимальный коэффициент не может быть применен. В то же время в «Норникеле» подтвердили обязательство ликвидировать последствия аварии за свой счет, а также выразили готовность восстановить поврежденную экосистему района аварии. На заявление «Норникеля» ответил глава Минприроды: «если компания готова доказать в суде, что она невиновна, у нее есть такое право», - заявил Дмитрий Кобылкин. На днях пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что в ситуации с аварией в Норильское «перекосы» в интересах «Норникеля» исключены.
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