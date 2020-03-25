Арест экс-министра Абызова продлен судом ещё на три месяца
Московский городской суд принял решение продлить срок ареста бывшего министра по вопросам открытого правительства Михаила Абызова до 25 июня. Этот вопрос потребовал специального решения, поскольку следователи просят оставить экс-чиновника в следственном изоляторе на общий срок свыше года, передает АГН «Москва».
Михаил Абызов был взят под стражу в марте прошлого года. По версии следствия, он организовал преступное сообщество, будучи владельцем ряда офшорных компаний. Он якобы обманул акционеров «Сибирской энергетической компании» и «Региональных электрических сетей». Они производили и передавали электроэнергию на территории Новосибирской области.
Абызова обвинили в хищении 4 миллиардов рублей у этих компаний, и выводе всей суммы на офшоры за рубеж. В дальнейшем экс-министру предъявили новое обвинение. Следствие считает, что после назначения на государственную должность он скрыл информацию о том, что руководил целым рядом коммерческих организаций, и продолжал незаконно участвовать в предпринимательской деятельности.
Между тем, как отмечает «ФедералПресс», свадьба Абызова, намеченная на сегодня в СИЗО, где он содержится, была отменена. Причиной стал режим карантина, введённый в изоляторе в связи с эпидемией коронавируса.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
- Экс-глава МИД Украины задержан по подозрению в убийстве
- Заболевший коронавирусом принц Чарльз встречался с матерью менее двух недель назад
- Таиланд полностью закрывает въезд для иностранцев
- Валентину Матвиенко проверили на коронавирус
- В Москве усиливают меры по ограничению распространения коронааируса