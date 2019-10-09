Арашуков назвал заказчиков своего преследования
Экс-сенатор от Карачаево-Черкесии Рауф Арашуков, обвиняемый в заказных убийствах и участии в ОПГ, назвал инициаторов своего уголовного преследования, пишет РБК.
По его версии, преследование его семьи началось по инициативе главы управления разведки Росгвардии Казимира Боташева, возмущённого проверкой законности закупок регионального управления ФМС за 2016 год. По словам экс-сенатора, Боташов решил, что за этим стоит Арашуков.
«Боташев сказал, что сделает всё, чтобы меня уничтожить», — цитирует обвиняемого Москва 24.
Кроме того, по словам Арашукова, в деле участвовал полпред президента в СКФО Александр Мотовников. Его экс-сенатор обвинил в получении денег — пяти миллионов долларов — от Боташова. За это он должен был пожаловаться на Арашукова главе государства. Деньги же, по версии обвиняемого, были получены от семьи Эдуарда Дерева — сына экс-сенатора от Карачаево-Черкесии, пишет «ФедералПресс».
Добавим, что Эдуард Дерев назвал показания Арашукова бредом и пригрозил подать иск о клевете. По его мнению, экс-сенатор пытается выгородить себя и свою семьи и уйти от уголовного преследования.
Напомним, Рауф Арашуков был задержан прямо в зале заседаний верхней палаты парламента, 30 января 2019 года его арестовали. Экс-сенатора обвиняют по трём статьям УК, включая заказное убийство. Арашукова-старшего также задержали в конце января 2019 года, сейчас он находится под стражей. Его подозревают в организации ОПГ и махинациях с хищением газа на сумму в 30 миллиардов рублей.
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