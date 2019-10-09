Арашуков назвал заказчиков своего преследования

Кроме того, по словам Арашукова, в деле участвовал полпред президента в СКФО Александр Мотовников. Его экс-сенатор обвинил в получении денег — пяти миллионов долларов — от Боташова. За это он должен был пожаловаться на Арашукова главе государства. Деньги же, по версии обвиняемого, были получены от семьи Эдуарда Дерева — сына экс-сенатора от Карачаево-Черкесии, пишет «ФедералПресс».

Добавим, что Эдуард Дерев назвал показания Арашукова бредом и пригрозил подать иск о клевете. По его мнению, экс-сенатор пытается выгородить себя и свою семьи и уйти от уголовного преследования.

Напомним, Рауф Арашуков был задержан прямо в зале заседаний верхней палаты парламента, 30 января 2019 года его арестовали. Экс-сенатора обвиняют по трём статьям УК, включая заказное убийство. Арашукова-старшего также задержали в конце января 2019 года, сейчас он находится под стражей. Его подозревают в организации ОПГ и махинациях с хищением газа на сумму в 30 миллиардов рублей.



