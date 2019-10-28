Apple презентовала новые наушники AirPods Pro с шумоподавлением

28 октября 201922:59

Компания Apple представила наушники AirPods нового поколения. Соответствующее объявление размещено на официальном сайте компании.

Главными отличительными чертами новых наушников в компании назвали функцию активного шумоподавления и иммерсивный звук. Кроме того, наушники разработаны в новом дизайне, в частности, теперь у них есть силиконовые вкладыши.

ФОТО: apple.com

AirPods Pro устойчивы к воде и работают без подзарядки до 5 часов. Отмечается, что в России продажи новинки начнутся в ноябре. Их официальная стоимость при заказе на сайте Apple составит 20 990 рублей, в розничных магазинах цена может отличаться.

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ФОТО: лого apple
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