Apple презентовала новые наушники AirPods Pro с шумоподавлением

AirPods Pro устойчивы к воде и работают без подзарядки до 5 часов. Отмечается, что в России продажи новинки начнутся в ноябре. Их официальная стоимость при заказе на сайте Apple составит 20 990 рублей, в розничных магазинах цена может отличаться.

