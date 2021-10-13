Apple может сократить производство iPhone 13

Американская компания Apple может сократить производство iPhone 13 в текущем году из-за нехватки чипов. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на свои источники.

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По данным источника, объем планируется сократить на целых 10 млн единиц.

Источники сообщают, что Apple планировала выпустить 90 млн новых моделей за 3 месяца, однако из-за проблем с поставкой достаточного объема компонентов, их число будет уменьшено.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Apple
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