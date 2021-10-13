Apple может сократить производство iPhone 13
13 октября 202100:20
Американская компания Apple может сократить производство iPhone 13 в текущем году из-за нехватки чипов. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на свои источники.
По данным источника, объем планируется сократить на целых 10 млн единиц.
Источники сообщают, что Apple планировала выпустить 90 млн новых моделей за 3 месяца, однако из-за проблем с поставкой достаточного объема компонентов, их число будет уменьшено.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru