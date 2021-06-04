Аппарат МРТ примагнитил жительницу Одессы в инвалидной коляске
Пациентка в инвалидной коляске в Омске была примагничена аппаратом магнитно-резонансной томографии, сообщает УНИАН.
Инцидент произошел в частной клинике. Женщина должна была пройти обследование, однако она и ее сопровождающая не учли, что аппарат образует мощное магнитное поле. Когда медики отвлеклись, пациентка открыла дверь, попав в зону действия магнитного поля.
В результате нарушения техники безопасности коляску затянуло в аппарат. Пострадали женщина и медработница. Кроме того, сам томограф стоимостью более 100 тысяч долларов, вышел из строя.
Ранее сообщалось, что американские ученые нашли способ усовершенствовать аппараты магнитно-резонансной томографии (МРТ). Они предлагают вместо дорогостоящих магнитов использовать алмазы.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
5,1 млн+17 765 / сут.
Умерли
123 тыс.+787 / сут.
Выздоровели
4,7 млн+18 403 / сут.
- Аппарат МРТ примагнитил жительницу Одессы в инвалидной коляске
- Глава РФПИ назвал регистрацию «Спутника V» в зарубежье «битвой»
- Хабибу предложили стать футболистом
- В России может появиться новый налог на недвижимость
- Пушков прокомментировал отзыв разрешения на прокладку газопровода Baltic Pipe
- Байден наложил санкции на 59 крупных китайских компаний
- Протасевич рассказал о планах Nexta ориентировать канал на российскую повестку
- Экс-сотрудница Минфина США отправится в тюрьму за разглашение данных о посольстве РФ
- Российские хоккеисты проиграли Канаде в 1/4 чемпионата мира
- Путин поздравил Рауля Кастро с 90-летием
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru