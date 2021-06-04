Аппарат МРТ примагнитил жительницу Одессы в инвалидной коляске

Инцидент произошел в частной клинике. Женщина должна была пройти обследование, однако она и ее сопровождающая не учли, что аппарат образует мощное магнитное поле. Когда медики отвлеклись, пациентка открыла дверь, попав в зону действия магнитного поля.

В результате нарушения техники безопасности коляску затянуло в аппарат. Пострадали женщина и медработница. Кроме того, сам томограф стоимостью более 100 тысяч долларов, вышел из строя.

Ранее сообщалось, что американские ученые нашли способ усовершенствовать аппараты магнитно-резонансной томографии (МРТ). Они предлагают вместо дорогостоящих магнитов использовать алмазы.

