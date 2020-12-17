Антитела к COVID-19 выявили у 25% жителей Подмосковья

Антитела к коронавирусу обнаружены у 25% процентов жителей Московской области, сообщает пресс-служба регионального Минздрава.

Как сообщила министр здравоохранения Подмосковья Светлана Стригункова, антитела к инфекции были выявлены у четверти обследованных граждан в соответствии с результатами ИФА-диагностики.

Медики Московской области провели более миллиона ИФА-анализов. Жители региона могут пройти тестирование на антитела, записавшись в поликлинике по месту жительства или с помощью портала госуслуг. Кроме того, запись на диагностику доступна по телефону горячей линии по коронавирусу.

