Антитела к COVID-19 выявили у 25% жителей Подмосковья
Антитела к коронавирусу обнаружены у 25% процентов жителей Московской области, сообщает пресс-служба регионального Минздрава.
Как сообщила министр здравоохранения Подмосковья Светлана Стригункова, антитела к инфекции были выявлены у четверти обследованных граждан в соответствии с результатами ИФА-диагностики.
Медики Московской области провели более миллиона ИФА-анализов. Жители региона могут пройти тестирование на антитела, записавшись в поликлинике по месту жительства или с помощью портала госуслуг. Кроме того, запись на диагностику доступна по телефону горячей линии по коронавирусу.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
2,8 млн+28 214 / сут.
Умерли
49 151+587 / сут.
Выздоровели
2,2 млн+26 440 / сут.
- СМИ: Двое человек ранены в результате захвата заложников недалеко от Парижа
- ВОЗ: За сутки число заражений COVID-19 выросло на 642 тыс.
- Антитела к COVID-19 выявили у 25% жителей Подмосковья
- Пропавшую в подмосковных пещерах группу туристов нашли
- Глава МИД Украины обиделся на Лаврова из-за нежелания контактировать
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru