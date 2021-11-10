Антирекорд по COVD-смертности и максимум выздоровлений зафиксированы в РФ

Новый суточный антирекорд по смертности от COVID-19 с начала пандемии поставлен в России. За последние 24 часа от осложнений на фоне коронавирусной инфекции умерли 1239 пациентов. Об этом информирует федеральный оперативный штаб по борьбе с инфекцией.

Всего за время эпидемии в России скончались, по официальным данным, 250 454 человека с подтверждённым коронавирусом, отмечает RT. За последние сутки выявлено 38 058 новых случаев инфицирования. Это минимальный показатель с 27 октября.

При этом в Москве число заражений за 24 часа сократилось более чем в 1,3 раза - 3927 случаев против 5287 днем ранее. Это минимум с 6 октября. В Санкт-Петербурге идентифицировано 2 942 заражений, 1 785 - в Самарской области.

Выздоровели и выписаны из больницы за сутки 34 565 человек. Это максимум за пандемию. Доля вылечившихся пациентов, согласно данным штаба, составляет 85,9% от общего числа заразившихся.

