Анонсирован пятый юбилейный конкурс грантов «Москва — добрый город»

Конкурс грантов для социально ориентированных некоммерческих организаций «Москва — добрый город» пройдет в столице в пятый раз. Об этом рассказала заммэра города по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Вице-мэр назвала конкурс одним из самых эффективных инструментов поддержки практик НКО.

«С 2019 года его победителями стали 464 организации. На поддержку социальных проектов выделен 1,6 млрд рублей. Более 80 тысяч горожан получили необходимую адресную помощь», — сообщила Ракова.

Заммэра указала, что власти будут приветствовать совместные проекты организаций с учреждениями столицы, друг с другом, с бизнесом. По словам Раковой, в 2023 году добавилось новое направление — проекты помощи участникам специальной военной операции, их семьям. Также НКО будет доступно обучение в обновленной Школе развития организаций социальной сферы.

Прием заявок на конкурс начнется 24 августа. Для удобства подачи заявлений электронный личный кабинет усовершенствовали, а специальную горячую линию перевели на круглосуточный режим работы. Ракова выразила уверенность, что соцзаказ Москвы привлечет адресную помощь в самые чувствительные сферы жизни горожан.

