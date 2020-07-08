Аномальная жара на юге России спадет к концу недели

Аномальная жара, установившаяся на юге России, пойдёт на спад к концу текущей недели. Об этом рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков, пишет ТАСС. При этом, специалист отметил, что резкого похолодания жителям региона ждать стоит – температура понизится с +37-ми градусов до 30-33 выше ноля. Также Синенков добавил, что синоптики не прогнозируют осадков в регионе до 13-14 июля.

Московские коммунальщики переведены в режим повышенной готовности из-за грозы

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что такой аномальной тридцатиградусной жары, как в последние дни, в Москве этим летом больше не будет. Об этом он рассказал в эфире шоу «Соловьёв Live».

По словам специалиста, ещё будут волны тепла, но не такого мощного.

Раскалённый столичный воздух накануне, 7 июля, остудили грозы и ливни. Как утверждает научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, в четверг ночная температура опустится до +9…+14 градусов, дневная – до +18…+23 градусов. В выходные столбики термометров снова пойдут вверх.

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ФОТО: FelixMittermeier с сайта Pixabay
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