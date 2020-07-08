Московские коммунальщики переведены в режим повышенной готовности из-за грозы

Коммунальные службы столицы переведены в режим повышенной готовности из-за прогнозируемого ухудшения погоды – в эту среду, 8 июля, в Москве и области ожидаются ливни и грозы, град, а также усиление ветра. Местами его порывы составят до 20 метров в секунду. Как отметил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков, ненастье в столичном регионе ожидается в период с полудня среды до 03.00 четверга. Он отметил, что в течение этого времени может выпасть более 50% месячной нормы осадков"

Бирюков подчеркнул, что оперативные бригады находятся на круглосуточном дежурстве. Они готовы оперативно выехать в случае падения дерева, повреждения линии электропередачи, рекламных конструкций, кровли здания, дорожных знаков и указателей.

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К слову, сильная гроза обрушилась на столичный регион накануне, 7 июля. В экстренных службах отмечали, что шквалистый ветер повалил 94 дерева и рекламный щит в Подмосковье, а также 36 деревьев в Москве, сообщает RT. Повреждены более 20 автомобилей.

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ФОТО: РИА Новости/Владимир Астапкович
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