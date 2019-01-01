Анна Иванова оценила свою работу на СМИ2

Генеральный директор новостного агрегатора СМИ2 Анна Иванова подтвердила «Московскому комсомольцу», что в ближайшее время покинет свой пост.

Иванова добавила, что компанию удалось сделать успешной и все изменения должны привести только к ее улучшению.

Ранее стало известно, что крупнейший агрегатор собираются продать. Оценочная стоимость — почти 4 миллиарда рублей.

