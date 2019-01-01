Анна Иванова оценила свою работу на СМИ2
Крупнейший агрегатор собираются продать в ближайшее время.
Генеральный директор новостного агрегатора СМИ2 Анна Иванова подтвердила «Московскому комсомольцу», что в ближайшее время покинет свой пост.
Иванова добавила, что компанию удалось сделать успешной и все изменения должны привести только к ее улучшению.
Ранее стало известно, что крупнейший агрегатор собираются продать. Оценочная стоимость — почти 4 миллиарда рублей.
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