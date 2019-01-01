Общество

Анна Иванова оценила свою работу на СМИ2

22 апреля23:09

Крупнейший агрегатор собираются продать в ближайшее время.

Генеральный директор новостного агрегатора СМИ2 Анна Иванова подтвердила «Московскому комсомольцу», что в ближайшее время покинет свой пост.

Иванова добавила, что компанию удалось сделать успешной и все изменения должны привести только к ее улучшению.

Ранее стало известно, что крупнейший агрегатор собираются продать. Оценочная стоимость — почти 4 миллиарда рублей. 

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ФОТО: РИА Новости/Александр Кряжев
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