Андрей Воробьев навестил участников СВО в санатории «Горки»

Глава Московской области Андрей Воробьев посетил участников СВО, которые проходят лечение и реабилитацию в подмосковном санатории «Горки». Всего в учреждении находятся около 100 бойцов.

«В зоне боевых действий находятся сильные и храбрые люди. Ранения, контузии, травмы, в том числе и очень серьезные – увы, случаются. Многие ребята проходят через госпитали, переносят операции. Задача - помочь восстановить здоровье, получить реабилитацию, психологически адаптироваться, - заявил Воробьев.

Он также поблагодарил военнослужащих, за исполнение воинского долга, пожелал им здоровья, и полного восстановления, для того, чтобы они вернулись домой с Победой.

Губернатор также поблагодарил медиков санатория.

«Ребята вас хвалят за внимание, за участие в их жизни. Большое количество бойцов прошло через ваши руки и сердце. Ребята молодые, с характером, позитивные все, они чувствуют вашу поддержку. Знаю, что много пацанов из Дмитровского округа приходит сюда, поддерживают, слушают. И глава помогает. Мои слова благодарности всему медицинскому персоналу», - отметил Воробьев.

В учреждении проводится санаторно-курортное лечение, медицинская и медико-психологическая реабилитация. Применяется комплекс медицинских методик, природных лечебных факторов в сочетании с методами физиотерапии, массажа, лечебной физкультуры.

На территории санатория находятся спортплощадки, тренажерный зал, настольный теннис, бильярд, библиотека. Правительство Московской области организовывает для бойцов культурную программу - концерты, творческие встречи, экскурсии по музеям и мемориальным центрам Подмосковья.

