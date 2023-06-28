Андрей Титов: Подготовка к запуску МЦД обеспечит качество перевозок пассажиров Зеленограда
Москва готовится к запуску третьего и четвертого маршрутов Московских центральных диаметров, рассказал АГН «Москва» депутат Мосгордумы Андрей Титов. По его словам, на сегодняшний день ведется работа по обучению кадров и позволит жителям Зеленограда добираться до столицы в более комфортных условиях.
«Единая, связная система сообщения с московским метро, МЦК, наземным транспортом дадут новое качество проезда для всех пассажиров нашего направления», - сказал Титов.
На примере первых двух диаметров можно заметить, насколько качественнее стали перевозки рельсовым транспортом. В частности, обыденные поездки на электричке стали быстрыми, удобными и комфортными.
Он добавил, что диаметры требуют высоких стандартов работы, и большое внимание уделяется кадрам. Уже обучены более 600 кассиров и контролеров, их задача – оказать качественный сервис пассажирам МЦД.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru