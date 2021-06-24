Андрей Бочкарёв: Завершен монтаж балок строений трех мостов через реку Лихоборка
На участке Северо-Восточной хорды от Ярославского до Дмитровского шоссе завершили монтаж балок пролетных строений трех мостов через реку Лихоборка. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.
По его словам, три моста через реку Лихоборка возводятся в рамках строительства участка Северо-Восточной хорды. Два моста обеспечат движение автотранспорта по четырем полосам - в сторону Алтуфьевского и в сторону Дмитровского шоссе. Один мост обеспечит движение по шести полосам – по три полосы в каждом направлении.
Параллельно также ведется реконструкция моста через Яузу.
В свою очередь руководитель Департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов уточнил, что на участке от Ярославского до Дмитровского шоссе предстоит построить 22,6 километра дорог, в том числе два путепровода, пять эстакад и четыре моста.
Северо-Восточная хорда свяжет три округа столицы: север, восток и юго-восток. С запуском трассы снизится транспортная нагрузка на вылетные магистрали, центр города, МКАД и Третье транспортное кольцо. Это также будет способствовать улучшению экологической ситуации сразу в нескольких районах: Богородское, Сокольники и Басманный.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
5,4 млн+20 182 / сут.
Умерли
131 тыс.+568 / сут.
Выздоровели
4,9 млн+13 505 / сут.
- Россия планирует ввести пошлины на экспорт металла
- КПРФ подготовила предвыборную программу «Власть народу»
- Гидрометцентр: в Москве побит температурный рекорд 73-летней давности
- Футбольный клуб «Ахмат» подал в суд на Google
- Песков заявил, что не желающие прививаться россияне могут поменять работу
- Роспотребнадзор: штамм «дельта плюс» в России пока не выявлен
- Захарова посоветовала россиянам просчитывать риски при выезде за границу
- Песков назвал сознательной и подготовленной провокацией действия эсминца Defender
- Меркель призвала Евросоюз к прямому диалогу с Россией
- Кабмин выделит более 10 млрд рублей на выплаты для беременных
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru