Андрей Бочкарёв: Завершен монтаж балок строений трех мостов через реку Лихоборка

На участке Северо-Восточной хорды от Ярославского до Дмитровского шоссе завершили монтаж балок пролетных строений трех мостов через реку Лихоборка. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.

По его словам, три моста через реку Лихоборка возводятся в рамках строительства участка Северо-Восточной хорды. Два моста обеспечат движение автотранспорта по четырем полосам - в сторону Алтуфьевского и в сторону Дмитровского шоссе. Один мост обеспечит движение по шести полосам – по три полосы в каждом направлении.

Параллельно также ведется реконструкция моста через Яузу.

В свою очередь руководитель Департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов уточнил, что на участке от Ярославского до Дмитровского шоссе предстоит построить 22,6 километра дорог, в том числе два путепровода, пять эстакад и четыре моста.

Северо-Восточная хорда свяжет три округа столицы: север, восток и юго-восток. С запуском трассы снизится транспортная нагрузка на вылетные магистрали, центр города, МКАД и Третье транспортное кольцо. Это также будет способствовать улучшению экологической ситуации сразу в нескольких районах: Богородское, Сокольники и Басманный.

