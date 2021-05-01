Андрей Бочкарёв: Завершается возведение основных конструкций метромоста на участке метро до «Внуково»
Основные конструкции метромоста через реку Ликова на участке продления Солнцевской линии метро до станции «Внуково» готовы на 99%. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.
«На данный момент возведены все 23 опоры моста, также закончено бетонирование всех 22 пролетных строений – это более 689 тонн арматуры, 4100 кубометров бетона. Сейчас приступили к работам по устройству деформационных швов между пролетными строениями», - отметил заместитель мэра.
Напомним, что на новом участке желтой ветки расположатся две станции – «Пыхтино» и «Внуково». Благодаря продлению Солнцевской ветки аэропорт Внуково станет первой воздушной гаванью московского региона со своей станцией метро.
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