Андрей Бочкарёв: В 23 районах Москвы построят новые школьные здания до конца года

Новые школы в этом году планируется построить в 23 районах Москвы. Об этом рассказал заместитель мэра в правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.

Он отметил, что главный принцип градостроительной политики Москвы - комплексное развитие районов города, и одно из основных направлений этой работы – строительство и реконструкция объектов образования.

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По словам Бочкарева, с начала года в столице уже введено три школы, а до конца года планируется построить еще 29 зданий. Новые школы будут возведены, в том числе в Новой Москве. С привлечением внебюджетных средств появятся 10 школ.

Ранее глава Стройкомплекса сообщил, что около 200 социальных объектов возведут в Москве до конца 2022 года.

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ФОТО: Пресс-служба Стройкомплекса Москвы
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