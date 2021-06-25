Андрей Бочкарёв: В 23 районах Москвы построят новые школьные здания до конца года

Новые школы в этом году планируется построить в 23 районах Москвы. Об этом рассказал заместитель мэра в правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.

Он отметил, что главный принцип градостроительной политики Москвы - комплексное развитие районов города, и одно из основных направлений этой работы – строительство и реконструкция объектов образования.