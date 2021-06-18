Андрей Бочкарёв: Строительная готовность столичной системы хордовых магистралей составляет 57%

Строительство системы хордовых магистралей в Москве завершили на 57%, заявил заммэра Андрей Бочкарев. Сейчас готово более 190 километров дорог.

На текущий момент построили около сотни тоннелей, мостов и эстакад, а также сделали 54 пешеходных перехода. «На сегодня запущено движение по шести участкам Северо-Восточной хорды с общей протяженностью дорог 75 км, а также трём отрезкам Южной рокады суммарной протяженностью более 31,5 км», — добавил Бочкарев.

Сейчас для использования полностью открыта Северо-Западная хорда длиной 83 километра. Завершить строительство планируют к 2023 году. По словам Бочкарева, такая система оптимизирует дорожное движение на 20%.

