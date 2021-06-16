Бочкарёв: Первые сто домов расселены по программе реновации
Первые сто домов уже расселены по программе реновации в Москве. 14 тысяч жителей столицы, проживавших в них, получили новое место жительства. Половина домов уже демонтирована, заявил заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.
«Освобожденные территории становятся ресурсом для проектирования и строительства на последующих этапах программы», – заявил заммэра столицы.
Руководитель Департамента градостроительной политики Москвы Сергей Лёвкин сообщил, где располагались отселенные дома. По его словам, речь идет о Юго-Западном, Западном и Центральном округах Москвы. Он отметил, что в первоначальном списке домов, подлежащих реновации, было 513 жилых помещений.
«Градостроительного ресурса достаточно для строительства более 8 миллионов квадратных метров жилья», – добавил Лёвкин.
Сейчас по программе реновации в стадии проектирования и строительства находятся 288 домов. Начато переселение более 40 тысяч москвичей, при этом новое жилье получили 31,5 тысяч граждан.
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