Бочкарёв: Первые сто домов расселены по программе реновации

Первые сто домов уже расселены по программе реновации в Москве. 14 тысяч жителей столицы, проживавших в них, получили новое место жительства. Половина домов уже демонтирована, заявил заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.

«Освобожденные территории становятся ресурсом для проектирования и строительства на последующих этапах программы», – заявил заммэра столицы.

Руководитель Департамента градостроительной политики Москвы Сергей Лёвкин сообщил, где располагались отселенные дома. По его словам, речь идет о Юго-Западном, Западном и Центральном округах Москвы. Он отметил, что в первоначальном списке домов, подлежащих реновации, было 513 жилых помещений.

«Градостроительного ресурса достаточно для строительства более 8 миллионов квадратных метров жилья», – добавил Лёвкин.

Сейчас по программе реновации в стадии проектирования и строительства находятся 288 домов. Начато переселение более 40 тысяч москвичей, при этом новое жилье получили 31,5 тысяч граждан.

