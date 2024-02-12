Андрей Бочкарёв: На станции метро «Рижская» БКЛ началось сооружение эскалаторного тоннеля второго вестибюля

Строители смонтировали первые шесть постоянных колец эскалаторного тоннеля второго вестибюля станции «Рижская» Большой кольцевой линии метро. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.

«Сейчас выполняется комплекс строительно-монтажных работ по устройству эскалаторного тоннеля станции «Рижская». Шесть постоянных колец из чугунных тюбингов диаметром 10,5 метров уже заняли свое место. Всего их будет более 150 штук», - рассказал Андрей Бочкарёв.

Глава Стройкомплекса добавил, что стройка ведется в стесненных условиях и выполняется в непосредственной близости от плотной городской застройки, оживленных транспортных магистралей и маршрутов Московских центральных диаметров (МЦД).

«Кроме того, под землей располагается инфраструктура двух действующих станций метрополитена, поэтому проходческие работы ведутся с особой аккуратностью средствами малой механизации. При сооружении чугунной обделки тоннеля используется тюбингоукладчик отечественного производства», – подчеркнул Андрей Бочкарёв.

Генеральный директор АО «Мосинжпроект» (генеральный проектировщик и генеральный подрядчик строительства новых линий и станций столичного метро) Юрий Кравцов, отметил, что в зоне строительства вестибюля залегают сложные водонасыщенные грунты, что в свою очередь также оказывает влияние на ход работ.

«Прежде чем приступить к строительству наклонного хода второго вестибюля, было необходимо выполнить сложный комплекс работ по заморозке грунтов. Их разработка ведется горным способом, используются отбойные молотки», – сообщил Юрий Кравцов.

Он добавил, что в строящемся тоннеле второго вестибюля станции «Рижская» БКЛ метро будут смонтированы эскалаторы, которые станут одними из самых длинных в московской подземке. Это обусловлено глубиной заложения станции.

«В первом вестибюле станции, расположенном под Рижской площадью, длина эскалаторов составляет 95 метров. Второй вестибюль будет наземным, поэтому для его соединения со станционным комплексом предусмотрены подъемные механизмы большей длины – она достигнет порядка 129 метров. По этому параметру их обгоняют только 130-метровые эскалаторы, размещенные на соседней станции БКЛ метро – «Марьина Роща»», – пояснил Юрий Кравцов.

Глава холдинга уточнил, что будущий наземный вестибюль значительно повысит комфорт пассажиров метрополитена. Вестибюль станции «Рижская» Большого кольца метро расположится на пересечении четной стороны проспекта Мира и Водопроводного переулка. Его открытие позволит эффективнее распределить пассажиропотоки, снизив нагрузку с действующего входа в метро.

Напомним, станция «Рижская» была открыта 1 марта 2023 года в составе финального пускового участка Большой кольцевой линии метро из девяти станций. В ходе голосования на проекте «Активный гражданин» москвичи включили «Рижскую» в тройку самых красивых новых станций БКЛ.

Создание Большой кольцевой линии стало главным проектом отечественного метростроения. Ее длина составляет порядка 70 км, здесь расположена 31 станция. С 2011 года с участием холдинга «Мосинжпроект» в Москве введено свыше 160 км линий и 75 новых станций метрополитена, построено и реконструировано 12 электродепо.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что строительство московского метро активно продолжается. Работы ведутся на Большой кольцевой и на Троицкой линиях метро.

«На финишной прямой — станция «Университет дружбы народов». Там уже завершили монтаж уникального панно. При его изготовлении использовали несколько тысяч элементов из смальты и художественного стекла», — сообщил мэр Москвы.









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