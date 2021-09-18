Андрей Бочкарёв: На пусковых участках БКЛ построено почти 24 км тоннелей
Общая протяженность тоннелепроходки участков Большой кольцевой линии (БКЛ), запускаемых в этом году, составила около 24 км. Об этом рассказал заместитель мэра столицы в правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.
По его словам, всего на проходческих работах были задействованы 9 тоннелепроходческих комплексов (ТПМК).
Тоннелепроходка осуществлялась в сложных гидрогеологических условиях, ТПМК прошли под жилой застройкой и ключевыми дорожными трассами ряда районов столицы, а также железнодорожными путями, без инцидентов и происшествий.
Ранее стало известно, что мэр Москвы Сергей Собянин провел технический пуск южного участка Большой кольцевой линии метро от станции «Проспект Вернадского» до «Каховской».
Собянин отметил, что строительство БКЛ – главный мегапроект современного российского метростроения. С протяженностью 70 км, на которых расположена 31 станция, оно станет самым длинным подземным кольцом мира, превзойдя кольцевую линию пекинского метро длиной 57 км.
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