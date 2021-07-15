Андрей Бочкарёв: Ледовый дворец для школы «Самбо-70» планируется построить на юге-западе Москвы

В столичном районе «Ясенево» будет построен новый ледовый дворец для школы «Самбо-70», завершить строительство планируется во втором квартале 2023 года. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

По словам заместителя мэра, технологическое задание и концепция объекта разработаны совместно с мастером спорта СССР, тренером высшей категории, заслуженным тренером России Этери Георгиевной Тутберидзе.

Бочкарев отметил, что в комплексе будут проводиться тренировки и соревнования по фигурному катанию и хоккею, а также ледовые шоу и организованное массовое катание для жителей городаю

Руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов рассказал, что на данный момент на объекте проходят подготовительные мероприятия к началу строительно-монтажных работ.

По его словам, в дворце будут расположены две ледовых арены с размером тренировочного поля 60 на 30 метров, а также два больших тренажерных зала, восемь залов для хореографии и восстановительно-реабилитационный центр.

