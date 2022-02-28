Андрей Бочкарёв: Инфекционный лечебно-диагностический комплекс ИКБ №1 готов на две трети
Строительство Инфекционного лечебно-диагностического комплекса ИКБ №1 завершено на 67%. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.
В районе Покровское-Стрешнево на северо-западе Москвы ведется строительство Инфекционного лечебно-диагностического комплекса ИКБ №1, который станет одним из крупнейших инфекционных стационаров в стране. В настоящий момент строительство объекта завершено на 67%», - отметил Андрей Бочкарёв.
По словам заместителя мэра, комплекс будет состоять из трех отдельно стоящих корпусов, объединенных подземным пространством и надземными переходами, внутри в общей сложности расположатся 546 мельцеровских боксов.
«Строящийся комплекс предназначен для госпитализации больных с различными вирусными инфекционными заболеваниями, а также оказания высококвалифицированной и своевременной медицинской помощи населению, осуществления диагностики и лечения в амбулаторных и стационарных условиях», - подчеркнул Андрей Бочкарёв.
Ранее глава Строительного комплекса сообщал, что в 2022-2024 годах в Москве за счет средств Адресной инвестиционной программы (АИП) планируется ввести в эксплуатацию 45 новых объектов здравоохранения.
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