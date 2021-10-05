Андрей Бочкарев: В Москве введено более 10 млн кв. метров недвижимости

За девять месяцев 2021 года в столице введено более 10 миллионов квадратных метров различной недвижимости. Об этом заявил заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

По его словам, такие темпы строительства можно считать беспрецедентно высокими.

«Мы досрочно выполнили годовой план и уже приближаемся к итоговым показателям прошлого года, когда было введено 10,8 миллиона «квадратов», – отметил Бочкарев.

Заместитель мэра также отметил, что всего в Москве с начала года построено более 1,5 миллиона квадратных метров коммерческой недвижимости.

Речь идет о промышленных, производственных, торговых и офисных объектах, которые приносят городу новые рабочие места.

