Андрей Бочкарев: В Москве строится 5,5 млн кв. метров жилья по реновации
По столичной программе реновации в проектировании и строительстве находится 5,5 миллиона квадратных метров жилья. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.
По его словам, уже построено и введено в эксплуатацию 137 домов, продолжается строительство 159 домов на 2,6 миллиона «квадратов», 144 новостройки на 2,9 миллиона квадратных метров находятся на стадии проектирования, под заселение было передано уже 109 новостроек.
«Всего с начала реализации программы организовано переселение 45,7 тысячи жителей из 303 старых домов, из них уже 36,7 тысячи участников реновации переехали в новые квартиры», – добавил Андрей Бочкарёв.
Заместитель руководителя направления «Пространственное развитие» Центра стратегических разработок Илья Лагунов отметил важность реновации с точки зрения моделирования городской среды с учетом потребностей жителей.
«Остается запустить социальный мониторинг как среди людей переселившихся, так и среди тех, кто живет теперь рядом с объектами реновации. Узнав, что изменилось для них в реальности, в дальнейшем можно будет скорректировать подход к параметрам реализации программы и усовершенствовать ее», – отметил он.
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