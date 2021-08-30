Андрей Бочкарев: В Москве строится 5,5 млн кв. метров жилья по реновации

По столичной программе реновации в проектировании и строительстве находится 5,5 миллиона квадратных метров жилья. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

По его словам, уже построено и введено в эксплуатацию 137 домов, продолжается строительство 159 домов на 2,6 миллиона «квадратов», 144 новостройки на 2,9 миллиона квадратных метров находятся на стадии проектирования, под заселение было передано уже 109 новостроек.

«Всего с начала реализации программы организовано переселение 45,7 тысячи жителей из 303 старых домов, из них уже 36,7 тысячи участников реновации переехали в новые квартиры», – добавил Андрей Бочкарёв.

Заместитель руководителя направления «Пространственное развитие» Центра стратегических разработок Илья Лагунов отметил важность реновации с точки зрения моделирования городской среды с учетом потребностей жителей.

«Остается запустить социальный мониторинг как среди людей переселившихся, так и среди тех, кто живет теперь рядом с объектами реновации. Узнав, что изменилось для них в реальности, в дальнейшем можно будет скорректировать подход к параметрам реализации программы и усовершенствовать ее», – отметил он.

