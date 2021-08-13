Андрей Бочкарев: Участники программы реновации смогут приобрести машиноместа со скидкой
Правительство Москвы утвердило порядок приобретения машиномест паркингов домов, построенных в рамках программы реновации. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.
«Мэр Москвы Сергей Семенович Собянин подписал постановление по данному вопросу, в соответствии с которым жители домов, заселяемых по программе реновации, имеют приоритетное право на приобретение в собственность машиноместа в подземном паркинге – со скидкой 40% от рыночной стоимости», – рассказал он.
При этом он отметил, что покупатель будет определен по итогам аукциона, если в течение пяти дней со дня поступления заявки на покупку будет подано еще одно или несколько заявлений.
Бочкарев также рассказал, что вся необходимая информация и база машиномест появится на сайте фонда реновации жилой застройки в ближайшее время.
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