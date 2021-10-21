Андрей Бочкарев: Станция «Кленовый бульвар» БКЛ готова более чем наполовину

Строительство станции «Кленовый бульвар» Большой кольцевой линии (БКЛ) метро завершено на 52%. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.

«На станции «Кленовый бульвар» восточного участка БКЛ выполнено более половины монолитных работ, закончены работы по ограждению котлована станции и тупиков для технического обслуживания поездов, земляные работы завершены почти на 80 %», - отмиетил он.

Генеральный директор АО «Мосинжпроект» Юрий Кравцов рассказал, что строительство ведется в едином котловане длиной 600 метров, 200 из которых занимает сама станция.

По его словам, пункт технического обслуживания поездов готов на треть, более чем на 20% выполнена архитектурная отделка зоны служебных помещений, стартовал монтаж инженерных систем.

Напомним, что восточный участок БКЛ протяженностью более 11 километров включает четыре станции: «Кленовый бульвар», «Нагатинский Затон», «Печатники» и «Текстильщики».

