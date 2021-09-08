Андрей Бочкарев: На станции «Вавиловская» Троицкой линии началась разработка котлована
На будущей станции «Вавиловская» центрального участка Троицкой линии столичного метро строители начинают разрабатывать грунт котлована. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.
«На станции завершен комплекс работ по переключению движения на Ленинском проспекте, на 88% выполнено устройство буросекущих свай, продолжается вынос инженерных коммуникаций»,- рассказал он.
Генеральный директор АО «Мосинжпроект» Юрий Кравцов отметил, что на соседней строящейся станции «Академическая», которая также войдет в состав будущего центрального участка Троицкой линии, уже завершается устройство ограждающих конструкций стартового котлована монтажно-щитовой камеры.
«Помимо этого, началась подготовка к строительству станции «Крымская», которая станет пересадочной на Московское центральное кольцо», - добавил Кравцов.
Также мэр столицы Сергей Собянин во время осмотра строящейся станции метро «Улица Генерала Тюленева» Троицкой линии отметил, что станция позволит разгрузить Калужско-Рижскую и Сокольническую линии на 20-25%.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
7,1 млн+18 024 / сут.
Умерли
190 тыс.+797 / сут.
Выздоровели
6,3 млн+18 262 / сут.
- Зеленский намерен вновь посетить США
- СМИ: тело погибшего главы МЧС РФ Зиничева спецбортом доставят в Москву
- Шойгу выразил соболезнования в связи с гибелью главы МЧС РФ Зиничева
- «Утечка бытового газа». Названа основная версия взрыва в жилом доме в Ногинске
- Собянин призвал россиян гордиться тем, что Россия является сырьевой страной
- Лукашенко предложил не принимать обратно нелегалов из ЕС
- Улицу в Москве могут назвать именем Евгения Зиничева
- Собянин: производительность труда в Москве в два раза выше, чем в регионах
- Песков: Россия не ставит вопрос о признании Белоруссией Крыма
- Рада не поддержала обращение к Конгрессу США о статусе союзника Вашингтона вне НАТО
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru