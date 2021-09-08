Андрей Бочкарев: На станции «Вавиловская» Троицкой линии началась разработка котлована

На будущей станции «Вавиловская» центрального участка Троицкой линии столичного метро строители начинают разрабатывать грунт котлована. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

«На станции завершен комплекс работ по переключению движения на Ленинском проспекте, на 88% выполнено устройство буросекущих свай, продолжается вынос инженерных коммуникаций»,- рассказал он.

Генеральный директор АО «Мосинжпроект» Юрий Кравцов отметил, что на соседней строящейся станции «Академическая», которая также войдет в состав будущего центрального участка Троицкой линии, уже завершается устройство ограждающих конструкций стартового котлована монтажно-щитовой камеры.

«Помимо этого, началась подготовка к строительству станции «Крымская», которая станет пересадочной на Московское центральное кольцо», - добавил Кравцов.

Также мэр столицы Сергей Собянин во время осмотра строящейся станции метро «Улица Генерала Тюленева» Троицкой линии отметил, что станция позволит разгрузить Калужско-Рижскую и Сокольническую линии на 20-25%.

