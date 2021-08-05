Андрей Бочкарев: Москва почти на 90% выполнила годовой план по вводу жилья

Столичный годовой план по вводу жилой недвижимости выполнен уже на 87%. Об этом заявил заместитель мэра Москвы в правительстве по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

«Мы отмечаем беспрецедентный рост объемов ввода недвижимости, уже значительно опережаем выполнение годового плана. Так, с начала года введено уже 3,4 миллиона квадратных метров жилья, что составляет 87% от плана», – отметил он.

Заммэра рассказал, что всего за первые семь месяцев 2021 года было введено 7 миллионов квадратных метров недвижимости различной направленности, что говорит о выполнении годового плана на 82%. Так, 1,9 миллиона квадратных метров недвижимости было введено на территориях бывших промышленных зон.

