Андрей Бочкарев: Готовность скоропомощного комплекса на территории Склифа превысила 95%
Отделочные работы и благоустройство территории ведутся в новом скоропомощном комплексе с вертолетной площадкой на территории городской больницы НИИ СП им. Н. В. Склифосовского. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.
Как отметил заммэра, возведение комплекса практически завершено.
«В настоящее время его готовность оценивается в 95 %. На объекте ведутся внутренние отделочные работы, продолжается благоустройство прилегающей территории», — рассказал Бочкарев.
Заммэра напомнил, что строительство скоропомощных комплексов с вертолетными площадками продолжается в разных районах Москвы. В частности, они появятся при городской клинической больнице (ГКБ) имени С.П. Боткина, ГКБ № 15 имени О.М. Филатова, ГКБ имени В.М. Буянова.
По словам Бочкарева, скоропомощной комплекс на территории НИИ им. Н. В. Склифосовского рассчитан на прием 200 пациентов в сутки. Здесь создадут все условия для оказания экстренной медицинской помощи и разместят высокотехнологичное оборудование.
В свою очередь руководитель Департамента строительства Рафик Загрутдинов отметил, здание будет соединено с основным корпусом надземным переходом.
«Новый корпус оснастят современным оборудованием в количестве 1684 единиц. Комфортные условия в новом комплексе предусмотрены не только для самих пациентов, но и для посетителей: просторные зоны для ожидания, пока идет обследование попавшего по скорой больного, помещения круглосуточного пребывания при блоке реанимации и интенсивной терапии, места для встреч с врачами», — рассказал Загрутдинов.
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