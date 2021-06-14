Андрей Бочкарев: Госпиталь в Вороновском вышел в финал международной премии MIPIM Awards

«Проект Московского клинического центра инфекционных болезней «Вороновское» вышел в финал конкурса MIPIM Awards. Это очень значимое для нас событие. Мы понимаем, что здания медицинского комплекса не обладают выдающейся архитектурной ценностью – главными принципами проекта были функциональность, надежность, долгий срок службы. Нам важно, что жюри конкурса высоко оценило социальную значимость объекта, а также тот подвиг, которые совершили строители, с нуля всего за месяц создав полноценный автономный стационар, в котором врачи за год работы спасли более 12,5 тысяч жизней», - отметил Бочкарев.

Известно, что награда MIPIM Awards является одной из самых авторитетных и значимых в области недвижимости и городского развития. На конкурс участники подали более 170 заявок из 36 стран мира. Его итоги подведут в рамках Международной инвестиционной выставки недвижимости MIPIM во Франции.

Над строительством госпиталя трудились более 27 подрядных организаций, свыше 11 тыс. строителей и 1500 единиц техники. Стационар может принять до 900 пациентов, а каждая койка трансформируется в реанимационную в течение суток.

«Построенная в рекордный срок больница была необходима столице для оперативной борьбы с пандемией, и потому этот госпиталь можно назвать символом солидарности московских строителей и совместного с врачами и другими специалистами подвига в борьбе с COVID-19 в самый кризисный период. Оказаться в числе финалистов MIPIM Awards 2021 – очень престижно, особенно с таким социально важным проектом, как инфекционный госпиталь, оснащенным современным медицинским оборудованием и способным прослужить городу не один десяток лет», - подчеркнул генеральный директор АО «Мосинжпроект» (инжиниринговый холдинг «Мосинжпроект» Юрий Кравцов, который выступил генеральным подрядчиком и генеральным проектировщиком объекта.

Напомним, московские проекты участвуют в конкурсе MIPIM Awards с 2010 года, уже трижды объекты выходили в финал конкурса и два года подряд занимали призовые места: в 2019 году парк «Зарядье» с концертным залом был признан победителем и удостоен специального приза жюри премии MIPIM Awards, в 2020 году Дворец гимнастики Ирины Винер-Усмановой в Лужниках победил в номинации «Лучший объект культуры и спорта».

