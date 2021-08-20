Андрей Бочкарев: Более 13 тысяч человек переехали в новые квартиры по программе реновации с начала года
Более 13 тысяч участников программы реновации переехали в новые квартиры за семь месяцев 2021 года. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.
По его словам, на данный момент переселение начали жители 21 дома на востоке столицы, 16 – в Западном административном округе и 11 – в Южном.
«В Северо-Западном округе предложения новых квартир поступили жителям 10 домов, на севере Москвы – 8», - добавил он.
Руководитель департамента градостроительной политики города Москвы Сергей Левкин также отметил, что в 2021 году уже завершили переселение 24 домов, по количеству отселенных домов лидируют северо-восток и запад столицы.
«В планах Правительства Москвы начать переселение 30 тысяч человек в 2021 году, а до 2024 года, в рамках первого этапа, запланировано начать переселение около 190 тысяч человек», – добавил Левкин.
Всего за время действия программы реновации начато переселение 45,7 тысяч жителей из 303 домов, уже переселено 36,4 тысячи граждан.
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