Анатолий Вассерман выступил с предложением компенсировать утраченные сбережения граждан СССР
Публицист и аналитик Анатолий Вассерман выступил с инициативой вернуть бывшим гражданам СССР утраченные сбережения. По его словам, каждый обесцененный из-за гиперинфляции советский рубль должен быть обменян на 500 российских рублей. Об этом он заявил на заседании дискуссионного клуба «Все по уму».
Он добавил, что государство должно признать этот долг перед своими гражданами и вернуть им потерянные 25-30 лет назад деньги.
Вассерман отметил, что главными противниками его идеи по возмещению убытков являются представители либеральных реформ 90-х годов, так как такой шаг будет означать признание действий правительства Гайдара ошибочным.
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