Анастасия Заворотнюк прооперирована во второй раз в Москве

Журналист Сергей Майоров, друг российской актрисы Анастасии Заворотнюк, в интервью каналу НТВ сообщил, что она перенесла вторую операцию.

По словам журналиста, злокачественная опухоль мозга последней стадии, о которой ранее сообщили СМИ со ссылкой на продюсера группы «Ласковый май» Андрея Разин, не является окончательным врачебным вердиктом.

«Врачи посмотрели на результаты гистологии. Появилась надежда на то, что все может еще обойтись», — отметил Майоров.

В конце прошлой недели в телеграмм-каналах появилось сообщение о подключении Заворотнюк к аппарату ИВЛ. В середине недели журналисты «Комсомольской правды» проинформировали о том, что актриса пришла в сознание и начала дышать самостоятельно.

Ранее НСН писала, почему болезнь Заворотнюк связали с процедурой ЭКО.





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