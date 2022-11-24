Анастасия Ракова: в Москве начнут оформлять льготные электронные рецепты сроком до года

Пилотный проект для пациентов городских поликлиник, которые имеют право на получение лекарств бесплатно или со скидкой и нуждаются в длительном курсовом приеме препаратов, запустили в Москве. Об этом сообщила заместитель Мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Мы запустили новый пилотный проект для удобства нуждающихся в длительном медикаментозном лечении москвичей, у которых есть право на получение льготного лекарственного обеспечения. Теперь врачи смогут выписывать для них льготные электронные рецепты со сроком действия до одного года. Таким образом пациентам больше не придется лишний раз приходить в поликлинику для оформления рецепта на препараты, которые они принимают на постоянной основе. На приеме врач сможет сразу выписать электронный рецепт с указанием графика его обслуживания — раз в месяц или раз в три месяца, а пациент сможет приходить сразу в аптечный пункт при поликлинике или аптеку государственной аптечной сети "Аптеки столицы" и получать необходимые лекарства», — рассказала вице-мэр.

Москвичи видят данные о рецептах в своих электронных медкартах в разделе «Мои рецепты» и в инфоматах поликлиник. Таким образом, горожан избавят от десятков тысяч лишних визитов в поликлинику в год, а врачи смогут уделять больше времени пациентам.

Льготные электронные рецепты со сроком действия до года обслуживаются в аптечных пунктах при поликлиниках или аптеках сети «Аптеки столицы», подведомственных Департаменту здравоохранения Москвы. Рецепты дают пациентам, имеющим право на получение лекарств за счет средств города и страны. Длительное курсовое лечение могут назначить людям с отдельными хроническими заболеваниями: болезнями систем кровообращения, эндокринной, костно-мышечной и дыхательной. Также такое лечение предоставляют пациентам с высоким риском развития подобных болезней или находящихся в восстановительном периоде после перенесенных острых заболеваний.

Получить льготные лекарства со сроком действия до 1 года можно по QR-коду электронного рецепта или по полису ОМС. Рецепт с пролонгированным сроком действия доступен в электронной медкарте на портале mos.ru, в мобильном приложении «ЕМИАС.ИНФО», в инфомате поликлиники. Пациенту доступны сведения о возможной периодичности получения лекарств, количестве препарата для выдачи, графике отпуска, статусе текущего (просроченного) периода. Кроме того, гражданин может просмотреть историю обслуживания льготного электронного рецепта: дату его обслуживания, наименование и адрес аптечного пункта, наименование и количество полученного препарата.

Электронные рецепты с QR-кодом выписывают во всех поликлиниках Москвы с февраля 2021 года. К ним относятся льготные электронные рецепты и рецепты за полную стоимость. Горожане могут получить назначенные врачом лекарства, предъявив в аптеке QR-код на экране мобильного устройства, распечатав его в информационном киоске поликлиники либо отсканировав полис ОМС.

