Анастасия Ракова сообщила о старте практикумов по подготовке к ЕГЭ

В московских школах начались практикумы по подготовке к ЕГЭ, сообщила вице-мэр по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Сегодня для наших одиннадцатиклассников стартует ключевой этап подготовки к ЕГЭ - практикумы. Это важная часть нашего проекта, направленного на успешную подготовку к выпускным экзаменам. Главная "фишка" этого учебного года – разделение ребят на три группы в зависимости от их притязаний на результаты экзаменов. Это позволит учителям уделить больше внимания каждому ученику», - сказала она.

Ученики в начале второго полугодия учебного года прошли программы по части предметов, изучаемых на базовом уровне, кроме математики, истории, обществознания и физкультуры. Их место в расписании заняли практикумы по подготовке к ЕГЭ.

Впервые новый формат подготовки был апробирован в прошлом году в 400 школах, в этом году их количество увеличилось до 450. Еще одно новшество – распределение учащихся не на два, а на три уровня в зависимости от притязаний на результаты экзаменов, что делает обучение на практикумах более адресным, – учитель может уделить каждому ученику больше внимания.

