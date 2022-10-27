Анастасия Ракова сообщила о стабильной ситуации на московском рынке труда

Ситуация на столичном рынке труда стабильная, уровень регистрируемой безработицы с апреля остается неизменным — 0,44%. Об этом рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Как отметила вице-мэр, столица вовремя приняла проактивные меры, предупреждающие рост безработицы. Сейчас официально признаны безработными чуть менее 32 тысяч москвичей.

«Мы видим, что показатели рынка труда последние несколько месяцев демонстрируют полную стабильность. Несмотря на это, мы продолжаем внимательно следить за ситуацией. Основной упор в работе наших специалистов сейчас — на расширение вариантов для трудоустройства горожан. С одной стороны, мы сотрудничаем с крупнейшими компаниями интернет-рекрутмента. Недавно служба занятости запустила совместный проект с платформой поиска работы и интегрировала вакансии от проверенных работодателей в собственную базу. Это позволило увеличить ее на 25 тысяч актуальных предложений, большинство из них для квалифицированных «синих воротничков». С другой стороны, столичная служба занятости выстраивает партнерские отношения с устойчивым бизнесом — надежными компаниями с большой потребностью в кадрах. На сегодняшний день у нас в арсенале более трех тысяч работодателей-партнеров, часть из которых ищут новый персонал на наших площадках», — сообщила Ракова.

По словам заммэра, с начала года служба занятости населения помогла трудоустроить почти 80 тысяч человек. Для более эффективного трудоустройства горожан специалисты предлага.т стабильно работающим компаниям собственные сервисы подбора персонала: рекрутинговые центры на площадках «Моей работы», открытые отборы, позволяющие соискателям пройти интервью сразу у нескольких работодателей и выбрать наиболее интересное предложение.

Кроме того, служба занятости успешно реализует специальные программы субсидированного найма, в том числе организацию временных, общественных работ, постоянное трудоустройство через адаптацию и обучение сотрудников. По словам Раковой, программа постоянного трудоустройства с проведением короткого периода адаптации стала наиболее востребованной среди соискателей и работодателей.

«3,2 тысячи таких рабочих мест создали представители сферы транспорта и логистики, машиностроения, ритейла. Из них уже половина занята новыми сотрудниками. Они уже прошли быструю адаптацию к новому рабочему месту и приступили к работе экономистами, специалистами по кадрам, инженерами-конструкторами, механиками, слесарями-электриками, специалистами по закупкам, товароведами, продавцами-консультантами и операторами связи», — указала вице-мэр.

