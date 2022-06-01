Анастасия Ракова сообщила о росте доступности услуг ЗАГС в Москве на 300% за год

Территориальная доступность услуг ЗАГС выросла на 300% благодаря их появлению в офисах «Мои Документы», за год москвичам оказали более 350 тысяч таких услуг. Об этом рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Как отметила вице-мэр, город нацелен на то, чтобы сделать получение государственных услуг для населения максимально простым и удобным.

«Год назад мы сделали важный шаг — в офисах "Мои Документы" москвичам стали оказывать новые услуги органов ЗАГС. Таким образом, территориальная доступность таких услуг выросла в 4 раза — на 300%. До этого получить услуги можно было только в 33 отделах ЗАГС, а теперь — во всех столичных центрах госуслуг», — отметила Ракова.

Заммэра добавила, что специалисты за год выдали около 250 тысяч повторных свидетельств и справок, а более 20 тысяч пар смогли заключить брак в неторжественной обстановке.

Сейчас москвичи могут получить в центрах госуслуг «Мои Документы» большинство услуг органов ЗАГС, в том числе зарегистрировать брак в неторжественной обстановке, заявление о расторжении брака по совместному заявлению (по решению суда или заявлению одного из супругов, если второй супруг признан недееспособным, отсутствующим или лишен свободы), получить повторные свидетельства и справки, внести исправления и изменения в записи актов гражданского состояния.

Зарегистрированные в Москве граждане РФ во всех флагманских офисах и во Дворце госуслуг на ВДНХ могут получить услугу по включению в единый реестр ЗАГС данных о документах, выданных в других государствах.

Все государственные услуги доступны без предварительной записи, при этом на большинство из них жители можно записаться на портале mos.ru, выбрав удобные дату и время. Кроме того, возможна подача некоторых заявлений онлайн через сайт gosuslugi.ru есть возможность подать ряд заявлений онлайн.

Также с начала 2022 года в 11 центрах госуслуг сотрудники органов ЗАГС оказывают узкоспециализированные услуги: установление отцовства после регистрации рождения, расторжение зарегистрированного за пределами РФ брака. Записаться на получение услуги можно на mos.ru.

Кроме того, москвичи могут задать вопросы по процессу предоставления услуг ЗАГС на видеоконсультации со специалистом центра госуслуг на портале mos.ru. Консультации доступны с 10:00 до 20:00, длительность одного сеанса составляет до 20 минут. Для дальнейшей подачи документов необходимо будет лично обратиться в центр госуслуг или воспользоваться электронными услугами.

