Анастасия Ракова сообщила о публикации сборника мемуаров москвичей

Книга «Москва долголетняя» с воспоминаниями горожан о событиях прошлого века и людях, которые повлияли на историю столицы, появилась в виртуальном музее Главархива «Москва – с заботой об истории». Об этом рассказала заммэра столицы по вопросам соцразвития Анастасия Ракова.

Сообщается, что сборник, созданный совместно с Главархивом Москвы, включает в себя примерно 100 произведений 51 автора, которые принимают участие в проекте «Московское долголетие».

«Формируя будущее Москвы, мы вместе с тем трепетно относимся к ее прошлому. В сборник вошли работы участников проекта “Московское долголетие”, которые рассказали о своем детстве, праздниках и знаковых исторических событиях прошлого века. На страницах книги можно познакомиться с воспоминаниями москвичей о ВДНХ, Новом Арбате, телецентре “Останкино” и других местах города», - добавила Ракова.

По ее словам, в этом сборнике представлены работы победителей и лауреатов одноименного литературного конкурса «Москва долголетняя», состоявшегося в 2023 году по инициативе Союза журналистов Москвы и газеты «Московское долголетие». В общей сложности в нем приняли участие более 300 писателей «серебряного» возраста.

Сборник доступен в виртуальном музее «Москва – с заботой об истории» в зале «1950–2000 гг.», разделе «Медиатека», подразделе «Библиотека». Там же все желающие могут познакомиться с книгой участников клуба мемуаристики «Линия жизни» «В памяти моей Москва».

Данный клуб был создан столичным Главархивом и Департаментом труда и социальной защиты населения Москвы в 2021 году на базе Центра московского долголетия «Ломоносовский».



