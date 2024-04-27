Анастасия Ракова рассказала об уникальной истории спасения 74-летнего пациента

В Москве бригада медиков спасла 74-летнего мужчину от разрыва аорты. Об этом рассказала заместитель мэра столицы Анастасия Ракова.

По её словам, семь врачей флагманского центра провела пациенту операцию по протезированию и эндопротезированию аорты при ее расслоении. Сейчас мужчина чувствует себя хорошо и выписан из больницы.

Вице-мэр отметила, что раньше для проведения подобных многоэтапных операций требовалось перемещать пациента из одной операционной в другую с повторным погружением в наркоз, а с появлением гибридной операционной такой необходимости больше нет.

«Выверенные алгоритмы работы, распределение пациентов по системе “триаж”, мультидисциплинарный подход, передовое оборудование, лучшие специалисты и гибридные операционные — все это позволяет нам повысить качество медпомощи и, соответственно, улучшить и продлить жизнь москвичей даже в самых непростых клинических случаях», — подчеркнула Ракова.

Она также добавила, что на сегодняшний день в гибридных операционных флагманских центров больниц выполнено более 3 тысяч вмешательств, при этом большинство из них трудные.

В Москве флагманские центры работают сейчас при больницах имени В.В. Вересаева, О.М. Филатова, С.П. Боткина и в Научно-исследовательском институте скорой помощи имени Н.В. Склифосовского. Они позволяют ежедневно принимать до 200 неотложных пациентов, которым оказывают полный комплекс необходимой помощи, включая диагностику, оперативное вмешательство и интенсивную терапию, в течение первых суток.

